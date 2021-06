'పీపుల్స్ డాక్టర్' ప్రాణాలు నిలబెట్టేందుకు-సీఎం జగన్ ఔదార్యం-రూ.1 కోటి ఆర్థిక సాయం

Andhra Pradesh

oi-Srinivas Mittapalli

ఏపీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్‌ మోహన్ రెడ్డి మరోసారి తన ఔదార్యం చాటుకున్నారు. ప్రకాశం జిల్లా కారంచేడుకి చెందిన ప్రభుత్వ వైద్యుడు భాస్కర రావు 'ఊపిరితిత్తుల మార్పిడి' శస్త్ర చికిత్స కోసం ప్రభుత్వం తరుపున రూ.1కోటి విడుదల చేశారు. అవసరమైతే మరో రూ.50 లక్షలు ఇచ్చేందుకు ఏర్పాట్లు చేయాలని సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించారు. ఒక వైద్యుడి ప్రాణం నిలపడం కోసం ఖర్చుకు వెనుకాడకుండా సీఎం జగన్ స్పందించిన తీరుపై సర్వత్రా హర్షం వ్యక్తమవుతోంది.

English summary

Andhra Pradesh CM YS Jagan released Rs.1 cr fund for doctor Bhaskar Rao lungs transplantation.Government is ready to give more Rs.50 lakh for treatment,said Minister Balineni Srinivas.N. Bhaskara Rao, a doctor and Medical Officer of the Primary Health Centre (PHC) at the remote Karamchedu village in Prakasam district, had helped hundreds of people infected by COVID-19 stage a smart recovery, instilling in them the much-needed courage to combat the viral disease.