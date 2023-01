చంద్రబాబుకు కాంగ్రెస్ చీఫ్ ఖర్గే ఆహ్వానం : రేపు కీలక ఘట్టం..!?

కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు ఖర్గే టీడీపీ చీఫ్ చంద్రబాబుకు లేఖ రాసారు. రేపు శ్రీనగర్ సభకు హాజరు కావాలని కోరారు.

ఏపీలో ఎన్నికలకు సిద్దం అవుతున్న రాజకీయ సమీకరణాలు వేగంగా మారుతున్నాయి. ఇప్పటికే టీడీపీ - జనసేన పొత్తు ప్రకటన లాంఛనంగా కనిపిస్తోంది. బీజేపీ తమకు టీడీపీ-వైసీపీతో పొత్తులు ఉండవని తేల్చి చెప్పింది. తెలంగాణలో బీజేపీతో పొత్తు దిశగా టీడీపీ చేసిన ప్రయత్నాలు విఫలమయ్యాయి. ఇదే సమయంలో అనూహ్య పరిణామం చోటు చేసుకుంది.

బీజేపీకి ప్రధాన రాజకీయ ప్రత్యర్దిగా ఉన్న కాంగ్రెస్ అధినేత నుంచి టీడీపీకి ఒక ఆహ్వానం అందింది. బీజేపీని వ్యతిరేకించే పార్టీలుగా ఉన్నవారికి కాంగ్రెస్ ఈ ఆహ్వాన లేఖలు పంపింది. రేపు శ్రీనగర్ వేదికగా కీలక ఘట్టం చోటు చేసుకోనుంది. మరి..టీడీపీ ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ ఆహ్వానం పైన ఏం చేయబోతోంది...

Congress Chief Kharge letters to the heads of 21 like-minded political parties, inviting them to join the concluding function of the Jodo Yatra in Srinagar on January 30.