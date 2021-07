‘మా’ఎన్నికలు వాయిదా- చిరంజీవి తిరస్కారం-అదే ఫైనల్: ఇమేజ్ - డామేజ్..!!

Andhra Pradesh

oi-Lekhaka

'మా' ఎన్నిక వ్యవహారం వివాదంగా మారింది. ఈ మొత్తం పరిణామాలు తెలుగు సినీ ప్రముఖల పైన ప్రభావం చూపుతోంది. ఎన్నికల పేరుతో జరుగుతున్న వివాదాన్ని పరిష్కరించుకోవటంలో సీనియర్ నటులు కొందరు దూరంగా ఉండటం..మరి కొందరు చేస్తున్న ప్రయత్నాలకు అడ్డంకులు ఏర్పడుతుండటంతో మొత్తంగా 'మా' ఇమేజ్ డామేజ్ అయ్యే పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. సీనియర్ నటులు బాధ్యత తీసుకొని 'మా' లో ఏర్పడిన విభేదాలు పరిష్కరించుకోలేరా అనే ప్రశ్నలు మొదలయ్యాయి.

English summary

MAA Elections seem to be post phoned for some time, till the disputes come to an end. Other wise temporory committee may be appointe with acceptable persons.