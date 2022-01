ఏపీలో కరోనా వ్యాప్తి: తాజాగా 434 కేసులు; కొత్తగా 4 ఒమిక్రాన్ కేసులు

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కరోనా కేసులు క్రమంగా పెరుగుతున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో గత 24 గంటల్లో 434 మందికి కరోనా పాజిటివ్ గా నిర్ధారణ అయినట్లు వైద్య ఆరోగ్యశాఖ ప్రకటించింది. తాజా కేసులతో కలిపి ఇప్పటి వరకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మొత్తం నమోదైన కరోనా కేసుల సంఖ్య 20,59,134 గా ఉంది. మహమ్మారి వల్ల గత 24 గంటల్లో ఎవరు ప్రాణాలు కోల్పో లేదు. అయితే ఏపీలో ఇప్పటి వరకు కరోనా కారణంగా మరణించిన వారి సంఖ్య 14,499కి చేరుకుంది.

In Andhra Pradesh, 434 people have been diagnosed with corona positive in the last 24 hours, according to the medical health department. This brings the total number of Omicron cases registered in the AP to 28.