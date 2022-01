సంక్రాంతి సంబరాలపై కరోనా నీళ్ళు చల్లుతుందా? మొదలవుతున్న ఆంక్షల అర్ధం అదేనా?

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

సూర్యుడు కర్కాటకరాశి నుండి మకరరాశిలో ప్రవేశించే పర్వదినం మకర సంక్రాంతి శుభదినం. ఇక ఇదే రోజు ఉత్తరాయణం ప్రారంభం అవుతుంది. అలాంటి సంక్రాంతి పర్వదిన వేడుకలు తెలుగు వాళ్ళు అత్యంత ఘనంగా జరుపుకుంటారు. హరిదాసుల కీర్తనలతో, బసవన్నల ఆటలతో, ముత్యాల ముగ్గులతో, ముగ్గుల్లో గొబ్బిళ్ళతో, రకరకాల పిండివంటలతో, పిల్ల జెల్లా, పెద్ద చిన్న , ముసలి ముతక, ధనిక పేద అన్న తారతమ్యం లేకుండా జరుపుకునే పండుగ సంక్రాంతి పండుగ.

English summary

The Telugu states are moving towards sanctions with the increasing number of corona cases. This raises the question of whether the corona will sprinkle water on the SANKRANTI festivities. The management of cock fights and bullfights has become questionable.