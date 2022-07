పెంపుడు కుక్కకు విగ్రహం: ప్రతి ఏటా వర్ధంతి.. ఊరంతా భోజనాలు; ఎందుకంటే!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

మనుషుల మధ్య అనుబంధాలు తగ్గిపోతున్న, కనీస రక్త సంబంధాలకు విలువ ఇవ్వకుండా, కన్న బిడ్డలు సైతం తల్లిదండ్రులు పట్టించుకోకుండా పోతున్న నేటి తరుణంలో పెంపుడు కుక్క పై తన ప్రేమను వ్యక్తం చేశారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చెందిన ఓ దంపతులు. తొమ్మిది సంవత్సరాల పాటు సొంత బిడ్డ లాగా ఎంతో ఆప్యాయంగా పెరిగిన కుక్క చనిపోతే, దానికి విగ్రహం పెట్టి, ఏకంగా పూజలు చేస్తూ, ప్రతి ఏడూ వర్ధంతి నిర్వహిస్తూ, ఊరంతా భోజనాలు పెడుతున్నారు.

English summary

A couple from Krishna district organizes death anniversary every year by placing an idol of a pet dog. The whole village is remembering the dog on death anniversary. The couple says they can't forget the dog.