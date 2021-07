ఏపీలో కరోనా: మళ్లీ పెరిగిన వ్యాప్తి -కొత్తగా 3,841 కేసులు, 38 మరణాలు -ఉభయ గోదావరిలో ఎక్కువగా

Andhra Pradesh

oi-Madhu Kota

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి మరోసారి పెరిగింది. కిందటి రోజుతో పోల్చుకుంటే టెస్టుల సంఖ్య అదే స్థాయిలో ఉన్నా, కొత్త కేసులు, మరణాలు పెరిగాయి. మరోవైపు రికవరీలు సైతం స్వల్పంగా తగ్గాయి. దీంతో యాక్టివ్ కేసుల సంఖ్య మళ్లీ పెరిగింది. వివరాలివి..

జగన్ పార్టీ మాజీ చీఫ్ బీజేపీలో చేరిక -షర్మిలకు షాకిచ్చిన గట్టు శ్రీకాంత్ రెడ్డి-కేసీఆర్ శీర్షాసనమంటూ బండి ఫైర్

రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ గురువారం వెలువరించిన లెక్కల ప్రకారం, గడిచిన 24 గంటల్లో 90,574 శాంపిళ్లను పరీక్షించగా, కొత్తగా 3,841 మందికి పాజిటివ్ గా నిర్ధారణ అయింది. దీంతో మొత్తం కేసుల సంఖ్య 18,93,354కు పెరిగింది. కొత్తవాటిలో అత్యధికంగా తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో 760 కేసులు నమోదుకాగా, చిత్తూరు 616, పశ్చిమ గోదావరిలో 504 కేసులు వచ్చాయి. అనంతపూర్ 141, గుంటూరు 313, కడప 171, కృష్ణ 350, కర్నూలు 45, నెల్లూరు 261, ప్రకాశం 296, శ్రీకాకుళం 113, విశాఖపట్నం 163, విజయనగరం 108 కేసులు నమోదయ్యాయి.

గడిచిన 24 గంటల్లో కరోనా వల్ల 38 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. దీంతో మొత్తం మరణాల సంఖ్య 12,744కు పెరిగింది. కృష్ణా జిల్లాలో అత్యధికంగా 8మంది చనిపోగా, చిత్తూరు, తూర్పుగోదావరి, గుంటూరు జిల్లాల్లో ఐదుగురు చొప్పున, శ్రీకాకుళం, పశ్చిమ గోదావరిలో ముగ్గురు చొప్పున, అనంతపూర్, కడప, విజయనగరంల్లో ఇద్దరేసి, కర్నూల్, నెల్లూరు, విశాఖపట్నం జిల్లాల్లో ఒక్కొక్కరు చొప్పున ప్రాణాలు కోల్పోయారు.

జగన్ దెబ్బకు కదిలిన మోదీ: వ్యాక్సిన్ల పంపిణీపై కేంద్రం కీలక సవరణలు -ప్రైవేట్ ఆస్పత్రులకు భారీ షాక్

నిన్న ఒక్కరోజే 3,963 మంది కొవిడ్ నుంచి రికవరీ అయ్యారు. దీంతో రికవరీ కేసుల సంఖ్య 18,42,432కి చేరింది. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో 38,178 యాక్టివ్ కేసులు ఉన్నాయి. ఐదు మినహా.. మిగిలిన అన్ని జిల్లాలోనూ పాజిటివిటీ రేటు తగ్గిందని, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అమలవుతున్న కర్ఫ్యూ సత్ఫలితాలను ఇస్తోందని గణాంకాల్లో వెల్లడైంది.

English summary

Andhra Pradesh reported 3,841 fresh cases of coronavirus, 3,963 recoveries and 38 deaths in 24 hours ending 9 am on Thursday. The cumulative positives climbed to 18,93,354, recoveries to 18,42,432 and deaths 12,744, according to the latest bulletin. The number of active cases slid to 38,178, it said. East Godavari district reported 760, Chittoor 616 and West Godavari 504 fresh cases. The remaining 10 districts added less than 400 new cases each