ఏపీలో కరోనా మరణమృదంగం -ఒక్కరోజే 114 మరణాలు, కొత్తగా 22,610 కేసులు -ఆ 2జిల్లాల్లో వైరస్ విలయం

ప్రాణం విలువ బాగా తెలుసని, ప్రజల్ని కాపాడేందుకు శక్తిమించి పనిచేస్తున్నామని ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ భరోసా మాటలు చెప్పినా, ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కరోనా వైరస్ విలయం మరింత తీవ్రతరమైంది. మరణాలు భారీ స్థాయిలో నమోదవుతుండటం అందరినీ కలవరపెడుతున్నది. డిశ్చార్జీలు పెరుగుతున్నా, అదే స్థాయిలో కొత్త కేసులు వస్తుండటంతో యాక్టివ్ సంఖ్య 2లక్షలకుపైగానే కొనసాగుతున్నది. వివరాల్లోకి వెళితే..

Andhra Pradesh on Thursday registered yet another new record number of 114 Covid-19 deaths while the cumulative positives rose to 15,21,142 and recoveries 13,02,208. In the 24 hours ending 9 am today, the state reported 22,610 fresh positives and 23,098 recoveries, the latest bulletin said. The toll mounted to 9,800 and active cases stood at 2,09,134.