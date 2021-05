వ్యాక్సిన్ల కొరతపై జగన్ షాకింగ్ కామెంట్స్ -‘కొవాగ్జిన్’ కుల ప్రస్తావన -చంద్రబాబు, రామోజీపై నిప్పులు

Andhra Pradesh

oi-Madhu Kota

కరోనా రెండో దశ విలయంలో రికార్డు స్థాయిలో మరణాలు నమోదవుతుండగా వైరస్ చుట్టూ నెలకొన్న రాజకీయాలు మరింత వేడెక్కాయి. మరి కొద్ది నెలల్లోనే మూడో వేవ్ తప్పదని హెచ్చరికలున్నా ఇప్పటికీ వ్యాక్సిన్ల కొరత కలకలం పుట్టిస్తున్నది. వ్యాక్సిన్ల కొరతపై అటు కేంద్రం, ఇటు రాష్ట్రాల్లోని అధికారి పార్టీలపై ప్రతిపక్షాలు తీవ్ర విమర్శలు, ఆరోపణలు చేస్తున్నాయి. కొవిడ్ మోస్ట్ ఎఫెక్టెడ్ రాష్ట్రమైన ఆంధ్రప్రదేశ్ లోనూ వ్యాక్సిన్ల పై రాజకీయాలు తారా స్థాయికి చేరాయి. ప్రతిపక్ష టీడీపీ, దాని అనుకూల మీడియా చేస్తోన్న ప్రచారానికి కౌంటరిస్తూ ఏపీ సీఎం వైఎస్ జగన్ అసెంబ్లీ సాక్షిగా సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు..

రఘురామపై జగన్ సర్కారు సంచలనం -ఆ హక్కుంది కానీ, రక్తపాతం తలెత్తితే? -సుప్రీంలో కౌంటర్, ఇంకొద్ది గంటల్లో

English summary

amid covid vaccine shortage andhra pradesh chief minister ys jagan mohan reddy made sensational remarks on tdp chief chandrababu and media tycoon ramoji rao on assembly flore. while speaking on thanks giving motion to governor's speech on ap assembly budget session, cm jagan raised vaccines issues and slams chandrababu, ramoji rao naming bharat biotech owner. ap cm assures free vaccination, said, govt is going to global tenders for vaccines.