వారి వల్లే ఇదంతా; ఏపీలో వరదలు..అపార ఆస్తి నష్టం, ప్రాణ నష్టంపై సీపీఐ రామకృష్ణ సంచలనం

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వరదలు అపార నష్టాన్ని కలిగించాయి. ప్రజల ఆస్తి నష్టం కాకుండా ప్రాణ నష్టం కూడా జరగడం ఏపీ వరదల తీవ్రతకు అద్దం పడుతుంది. వరదల కారణంగా దెబ్బతిన్న ప్రజలకు సహాయం అందించటం కోసం ఇప్పటికే ప్రభుత్వంతో పాటు ప్రతిపక్ష పార్టీలు రంగంలోకి దిగాయి. టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు ఇప్పటికే వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పర్యటిస్తూ ప్రజల సమస్యలు తెలుసుకుంటున్నారు. ఇదే సమయంలో ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం వల్లే, మానవ తప్పిదం వల్లే వరదలు ఇంతగా ముంచెత్తాయని చంద్రబాబు అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

CPI leader Ramakrishna said the sand mafia was causing floods in AP, lack of coordination among officials, loss of life and property due to negligence of government officials