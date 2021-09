సీఎం ఫాంహౌస్ లో ఉంటే అదే రాజధాని అవుతుందా ? జగన్ కు కేసీఆర్ బ్లాక్ మెయిల్ : సీపీఐ నారాయణ సంచలనం

Andhra Pradesh

సిపిఐ జాతీయ కార్యదర్శి నారాయణ తెలుగు రాష్ట్రంలో చోటుచేసుకుంటున్న తాజా పరిణామాలపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ముఖ్యమంత్రి ఎక్కడ ఉంటే అదే రాజధాని అని ఆంధ్ర ప్రదేశ్ పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి గౌతమ్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఆయన తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. సీఎం ఎక్కడుంటే అక్కడ రాజధాని ఎలా అవుతుందని ప్రశ్నించిన ఆయన, తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ ఫాంహౌస్లో ఉంటే అదే రాజధాని అవుతుందా అంటూ ప్రశ్నించారు . అలాంటప్పుడు ఈ రాజ్యాంగ వ్యవస్థ మొత్తం ఎందుకు అంటూ నిలదీశారు నారాయణ. అంతేకాదు రాజ్యాంగ వ్యవస్థకు ఎవరైతే వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతారో వారిని బర్తరఫ్ చేయాలని సిపిఐ నారాయణ డిమాండ్ చేశారు.

CPI National Secretary Narayana made interesting remarks on the latest developments taking place in the Telugu state. Andhra Pradesh Industries Minister Goutham Reddy's said that the Chief Minister where lives, that is the capital. Asked how the capital would be where the CM is, and questioned Telangana CM stays in the farmhouse, how the farmhouse considers as capital. Narayana questioned why the entire constitutional system.