వారిది ఢిల్లీలో భరతనాట్యం, ఏపీలో శివతాండవం; పవన్ త్రిశంకుస్వర్గంలో: సీపీఐ నారాయణ

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవ సభ తర్వాత రాష్ట్రంలో భవిష్యత్తు రాజకీయ పరిణామాలపై ఆసక్తికర చర్చ జరుగుతోంది. ఏపీలో వచ్చేఎన్నికలలో పొత్తుల విషయంలో రాజకీయవర్గాలలో ఇప్పటి నుంచే డిబేట్ కొనసాగుతోంది. తాజాగా సిపిఐ జాతీయ కార్యదర్శి నారాయణ ఏపీ రాజకీయాల పై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

English summary

Responding to AP politics in Tirupati, CPI Narayana welcomed the remarks of Pawan kalyan that anti-YCP votes should not be split. At the same time many suspicions were expressed by Narayana