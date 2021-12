షాకింగ్: 2021 క్రైమ్ రిపోర్ట్ ..ఏపీలో మహిళలపై 21.5శాతం పెరిగిన నేరాలు; వారంలో 75 రేప్ కేసులు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

2021 సంవత్సరంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మహిళలపై దాడులు, నేరాల పరిస్థితి ఎలా ఉంది? 2020 వ సంవత్సరం లో నమోదైన కేసులు కంటే 2021 సంవత్సరం లో మహిళలపై నేరాల కేసులు అధికంగా నమోదైన కారణాలేంటి? 2021 సంవత్సరం వార్షిక నేర నివేదికలో ముఖ్యంగా మహిళలపై జరిగిన నేరాలపై, నమోదు చేసిన కేసుల పై వెల్లడించిన ఆసక్తికర అంశాలు ఏంటి? అంటే

21.5 percent increase in crimes against women in AP. DGP Gautam Sawang said the rise in cases in crimes against women should not been seen in a negative sense, this indicates the awareness.