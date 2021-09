Cyclone Gulab: ఏపీకి పొంచివున్న పెనుముప్పు: తీరం దాటేదీ అక్కడే..అప్పుడే

Andhra Pradesh

విశాఖపట్నం: కొద్దిరోజులుగా వరుసగా కురిసిన భారీ వర్షాల ధాటికి రాష్ట్రంలోని అన్ని నీటి ప్రాజెక్టులు నిండుకుండలా మారాయి. చెరువులు, కుంటలు, కాలువలు పొంగిపొర్లాయి. కృష్ణానది మీద నిర్మించిన శ్రీశైలం సహా పులిచింతల, నాగార్జున సాగర్ గేట్లను ఎత్తాల్సి వచ్చింది. ప్రకాశం బ్యారేజీదీ ఇదే పరిస్థితి. ఈ పరిస్థితుల మధ్య మరిన్ని భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ప్రత్యేకించి- ఉత్తరాంధ్ర, ఉత్తర కోస్తా జిల్లాలు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలను చవి చూడవచ్చు. రెండు రోజుల పాటు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు పడటానికి అవకాశం ఉంది.

#CycloneAlert : NDRF deploys 15 teams for coastal districts of West Bengal & 4 teams for Kolkata for HADR in the wake of deep depression intensifying into a Cyclonic Storm over the next 12 hours. #CycloneGulab @NDRFHQ

Update4: #Cyclonegulab Black transparent circle denotes Uncertainty path of the #Cyclone . 🔴Red: Heavy to very heavy rainfall(80-90 gust 100kmph) 🟠Orange: Heavy rainfall(55-65 gust 75) 🟡Yellow: Light to Moderate, Isolated intense rain 🔵Blue: Light rain Next Update 3 PM🕒 pic.twitter.com/BXfEPLQ3Xy

STRONG CYCLONE WARNING TO ANDHRA PRADESH - --- Tomorrow Evening, #CycloneGulab will make Landfall between #Puri in Odisha and Srikakulam in Andhra Pradesh. Tomorrow, EXTREMELY HEAVY RAINFALL mainly in #Srikakulam and #Vizianagaram districts. This is VERY IMPORTANT UPDATE 🆘🆘 pic.twitter.com/z02WkMwm3W

English summary

The Cyclone Gulab is likely to cross south Odisha and north Andhra Pradesh coasts, where an alert has been sounded, with a wind speed to 70 to 80 kmph gusting to 90 kmph on Sunday evening.