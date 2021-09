CYCLONE GULAB : పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు- పునారావాస కేంద్రాలు : పలు రైళ్ల రద్దు- ప్రభుత్వ అప్రమత్తం..!!

Andhra Pradesh

గులాబ్ తుఫాను తీవ్రం దాటటంతో ఉత్తరాంధ్రతో పాటుగా కోస్తా జిల్లాలో వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. రాత్రి నుంచి పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురూస్తూనే ఉన్నాయి. ఉత్తరాంధ్రను వణికించిన గులాబ్‌ తుపాను ఆదివారం రాత్రి 9.30 గంటలకు శ్రీకాకుళం జిల్లా కళింగపట్నానికి ఉత్తరంగా 20 కిలోమీటర్ల దూరంలో తీరం దాటింది. ఆ సమయంలో గంటకు 75 నుంచి 85 కి.మీ. వేగంతో గాలులు వీచాయి. తీరం దాటాక ఆరు గంటల్లో తుపాను క్రమంగా బలహీనపడుతుందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. గులాబ్‌ ప్రభావంతో శనివారం రాత్రి నుంచే శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు మొదలయ్యాయి.

Many evacuated as cyclone Gulab hits state, Andhrapradesh Govt on alert. The railways had either cancelled or changed the schedule of a few trains as preacutioner ymeasure.