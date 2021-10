చంద్రబాబుకు ప్రతిష్ఠాత్మకంగా ఢిల్లీ టూర్ - పీఎం..షా తో భేటీ డౌటే..!! సీఎం జగన్ కౌంటర్ ప్లాన్..!!

Andhra Pradesh

తమ పార్టీ కార్యాలయంపై దాడుల అంశాన్ని చంద్రబాబు రాజకీయంగా తమకు అనుకూలంగా మలచుకొనే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. దీనిని ఏపీలోనే కాకుండా..జాతీయ స్థాయిలో తీసుకెళ్లాలని నిర్ణయించారు. ఇందు కోసం రెండు ఢిల్లీ యాత్రకు చంద్రబాబు సిద్దం అయ్యారు. 36 గంటల దీక్ష చేసిన చంద్రబాబు పార్టీ సీనియర్లతో సమావేశమయ్యారు. ఢిల్లీలో రాష్ట్రపతితో పాటుగా ప్రధాని..కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా అప్పాయింట్ మెంట్లను టీడీపీ కోరింది. అందులో ఈనెల 25(సోమవారం)న మధ్యాహ్నం 12.30 కి రాష్ట్రపతి రామ్‌నాథ్ కోవింద్‌ అప్పాయింట్ మెంట్ ఖరారైంది.

TDP Chief Chandrababu has taken the Delhi tour as prestegious issue as he did not get PM Modi and Home Minister Amitshah appointment.