యాస్ పెను తుఫాను: కోస్తాంధ్రాలో వర్షాలు, బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండంగా అల్పపీడనం

Andhra Pradesh

oi-Rajashekhar Garrepally

న్యూఢిల్లీ/అమరావతి: తూర్పు మధ్య బంగాళాతంలో కొనసాగుతున్న అల్పపీడనం ఆదివారం రాత్రి వాయుగుండంగా మారుతుందని భారత వాతారణ శాఖ(ఐఎండీ) వెల్లడించింది. ఉత్తర వాయువ్య దిశగా కదిలి సోమవారం నాటికి తుఫానుగా మారే సూచనలున్నాయని తెలిపింది.

English summary

Adepression that formed over east-central Bay of Bengal at 11:30 am on Sunday is expected to intensify into cyclonic storm ‘Yaas’ by Monday, the Indian Meteorological Department (IMD) stated. The depression is 670 kilometres away from Digha in West Bengal.