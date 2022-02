సుద్దపల్లి క్వారీలో దూళిపాళ్ల నరేంద్ర దీక్ష; అధికారుల హామీతో విరమణ; గృహనిర్బందాలపై భగ్గుమన్న టీడీపీ

Andhra Pradesh

టిడిపి సీనియర్ నాయకుడు ధూళిపాళ్ల నరేంద్ర సుద్దపల్లి లోని అక్రమ మైనింగ్ పై దీక్షకు దిగారు. చేబ్రోలు మండలం సుద్దపల్లిలో అక్రమ మైనింగ్ కొనసాగుతుందని, బుధవారం మధ్యాహ్నం నుంచి ధూళిపాళ్ల నరేంద్ర క్వారీ వద్ద ఆందోళన కొనసాగించారు. బుధవారం రాత్రి క్వారీ వద్దే నిద్రించిన టీడీపీ నేత ధూళిపాళ్ల నరేంద్ర గ్రావెల్ అక్రమ తవ్వకాలపై చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను డిమాండ్ చేశారు. అధికారుల హామీతో దీక్ష విరమించారు.

TDP senior leader Dhulippalla Narendra staged a protest over Suddapalli illegal mining. Police house arrested devineni uma who is ready to support narendra deeksha. Narendra has stooped his protest with the assurance of the authorities.