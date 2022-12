పవన్ కల్యాణ్ కు అనూహ్యమైన మద్దతు!

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

వచ్చే ఎన్నికల్లో ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటును చీలనివ్వనని, అందుకు అవసరమైతే తాను తగ్గుతానని, అందరినీ కలుపుకు వెళతానని పదే పదే ప్రకటిస్తున్నారు జనసేన అధినేత కొణిదెల పవన్ కల్యాణ్. తెలుగుదేశం పార్టీతో దాదాపుగా పొత్తు పెట్టుకొని వెళ్లడం ఖాయమని రాజకీయ వర్గాలు విశ్లేషిస్తున్న ప్రస్తుత తరుణంలో మరో రాజకీయ దిగ్గజం నుంచి పవన్ కు నైతిక మద్దతు లభించింది.

English summary

DL Ravindra Reddy, who organized a media conference and lashed out at the government and Chief Minister YS Jagan, described Pawan Kalyan as the most honest person.