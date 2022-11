పిల్లలు గొప్పగా చదవాలని ఈ పనులు చేస్తున్నారా? అయితే వారిని మీరు ప్రమాదంలోకి నెడుతున్నట్టే!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ప్రతి తల్లిదండ్రులు పిల్లలు గొప్పగా ఎదగాలని కోరుకుంటారు. పిల్లల పెంపకం అనేది ప్రతి తల్లిదండ్రులు జీవితంలో అత్యంత ముఖ్యమైన విషయం. వారు అనుకున్నది సాధించాలని, చదువులో ముందుండాలని, సమాజంలో ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు సాధించాలని కలలు కనని తల్లిదండ్రులు ఎవరూ ఉండరు. ఇక తల్లిదండ్రులు తాము కన్న కలలను పిల్లల మీద రుద్ది వారి బంగారు భవిష్యత్తును పాడు చేస్తున్నారని మానసిక నిపుణులు చెబుతున్నారు . పిల్లలు ఎదిగే విషయంలో,పిల్లలు చదువుకునే విషయంలో తల్లిదండ్రులు వారిపై ఎలాంటి ఒత్తిడిని పెట్టకూడదని చెబుతున్నారు. ఇంతకీ ప్రస్తుతం సమాజంలో ఏం జరుగుతుంది? తల్లిదండ్రులు పిల్లల పై ఏ విధమైన ఒత్తిడిని కలిగిస్తున్నారు అంటే..

English summary

Psychologists say that if parents force for studies on children the temptation to study well, then parents are putting their future at risk.