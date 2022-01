పెంచిన జీతాలు వద్దంటూ సమ్మెనా - కరోనా బీభత్స వేళ : ఉండవల్లి కీలక వ్యాఖ్యలు..!!

Andhra Pradesh

ఏపీలో ప్రభుత్వోద్యుగులు సమ్మె బాట పడుతున్నారు. ఈ మధ్నాహ్నం అన్ని సంఘాల జేఏసీగా సీఎస్ కు సమ్మె నోటీసు ఇవ్వాలని నిర్ణయించాయి. ఇప్పటికే వీరితో చర్చలకు ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన మంత్రి వర్గ ఉప సంఘం చర్చలకు ఆహ్వానించినా వారు ముందుగా పీఆర్సీ జీవోలను రద్దు చేస్తేనే చర్చకు వస్తామని తెగేసి చెబుతున్నాయి. దీంతో..సమ్మె నోటీసు ఇవ్వటానికి రంగం సిద్దం అవుతోంది. ఇదే సమయంలో ప్రభుత్వం సైతం నిరసనలకు దిగుతున్న ఉద్యోగులపైన ఎటువంటి చర్యలు వద్దని భావిస్తోంది.

Former MP Vundavalli Arunkumar had raised a strong objection over the employees strike saying that its not fair during the covid times.