రాయలసీమలో ఫ్యాక్షన్ ఫియర్ : మద్యం సేవించి నాటు బాంబులతో వ్యక్తి వీరంగం, వరుస ఘటనలతో భయం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

రాయలసీమలో మళ్ళీ ఫ్యాక్షన్ పడగ విప్పుతోందా ? ఇటీవల కాలంలో వరుసగా నాటుబాంబులు కలకలం సృష్టించిన ఘటనలు చోటుచేసుకోవడం అందుకు ఊతమిస్తోందా ? చిత్తూరు జిల్లాలో ఇటీవల కాలంలో చోటు చేసుకున్న వరుస సంఘటనలు ప్రజలను భయాందోళనకు గురి చేస్తున్నాయా ? అంటే అవుననే సమాధానమే వస్తోంది.

ఆదివాసీలను వేధిస్తున్న జగన్ సర్కార్ .. పోలవరం నిర్వాసితులు, బాక్సైట్ తవ్వకాలతో ముడిపెట్టి చంద్రబాబు ధ్వజం

English summary

In the state of Andhra Pradesh, handmade bombs have been creating a stir again. Recently, a drunken man created a riot in Tirupati with bombs in Tirupati Pakala Mandal Vallivedu panchayat .Several bomb incidents in the past have led to suspicions on faction in Rayalaseema.