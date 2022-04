బీటెక్ విద్యార్థిని రమ్య హత్యకేసులో దోషికి ఉరిశిక్ష: సంచలన తీర్పునిచ్చిన ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టు

Andhra Pradesh

గుంటూరు జిల్లాలోని కాకాణిలో నడిరోడ్డుపై బీటెక్ విద్యార్థిని రమ్యను ప్రేమోన్మాది దాడి చేసి దారుణంగా హతమార్చిన ఘటనలో గుంటూరు ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టు సంచలన తీర్పును వెల్లడించింది. గుంటూరు పరమయ్యకుంటకు చెందినబీటెక్ విద్యార్థిని రమ్యను హతమార్చిన నిందితుడు కుంచాల శశికృష్ణకు ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టు ఉరిశిక్ష ఖరారు చేసింది.

A fast-track court has sentenced Shashi Krishna to death sentense in the B.Tech student Ramya murder case in AP. The trial in this case lasted for 8 months in total.