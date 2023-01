ఒకే గుడిలో ముగ్గురు స్టార్ డైరెక్టర్ల ప్రత్యేక పూజలు

ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రంగా అలరారుతున్న పిఠాపురంలో ఒకేరోజు ముగ్గురు స్టార్ దర్శకులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించడం విశేషంగా మారింది. తమ తర్వాత సినిమాలకు ఎటువంటి అవాంతరాలు తలెత్తకుండా హోమం చేశారు.

ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రంగా అలరారుతున్న పిఠాపురంలో ఒకేరోజు ముగ్గురు స్టార్ దర్శకులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించడం విశేషంగా మారింది. పిఠాపురంలో పురుహూతికా శక్తిపీఠం కొలువై ఉండటంతోపాటు పాదగయ పుణ్యక్షేత్రం ఉంది. దత్తాత్రేయులువారు మొదటిసారిగా కలియుగంలో పిఠాపురంలోనే జన్మించారు. ఇక్కడకు మనవారికన్నా ఉత్తరాది రాష్ట్రాల నుంచి భక్తులు భారీగా వస్తుంటారు. పిఠాపురంలోని శ్రీపాద శ్రీవల్లభ దేవస్థానాన్ని ప్రముఖ దర్శకులు కొరటాల శివ, హరీష్ శంకర్, సానా బుచ్చిబాబు దర్శించుకున్నారు. బుచ్చిబాబు సొంత ఊరు పిఠాపురం కావడంతో ఆయన కోరిక మేరకు అక్కడి ఆలయాలను దర్శించుకున్నారు.

It has become special that three star directors performed special pooja on the same day in Pithapuram, which is a popular shrine in the united East Godavari district.