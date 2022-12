నెల్లూరులో టీడీపీని చావుదెబ్బ కొడుతున్న మాజీమంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్.. ఏం చేస్తున్నారంటే!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వచ్చే ఎన్నికల్లో విజయం సాధించాలని అధికార పార్టీ నాయకులు రంగంలోకి దిగుతున్నారు. ఈసారి ఎన్నికల కోసం ఇప్పటి నుంచే వ్యూహాత్మకంగా ముందుకు వెళుతున్నారు. ముఖ్యంగా నెల్లూరు సిటీ లో మళ్లీ ఎన్నికలలో విజయం సాధించి సత్తా చాటాలని మాజీ మంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ నెల్లూరు సిటీ పై ఫోకస్ పెట్టారు. ఒకప్పుడు బలమైన ప్రత్యర్థిగా ఉన్న, మాజీ మంత్రి నారాయణ, ఇప్పుడు రాజకీయంగా యాక్టివ్ గా లేకపోయినా, తాను మాత్రం బలం పుంజుకోవడానికి ఇప్పటి నుంచే వడివడిగా అడుగులు వేస్తున్నారు. తనకు ప్రత్యర్ధిగా పోటీలో ఎవరు ఉన్నా దీటుగా ఎదుర్కొనేలా వ్యూహాలు రచిస్తున్నారు.

English summary

Former minister Anil Kumar Yadav has been welcoming the joinings from the Telugu Desam Party in a bid to weaken the TDP in Nellore. Actually former minister Narayana is weakened the party by avoiding politics, and now anil also weakening tdp.