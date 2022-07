కొడాలి నానీకి ఇబ్బందిగా మారిన చెత్తపన్ను.. పేర్ని నానీకి ఫోన్; జగన్ ను కలుస్తారట!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వైసీపీ ప్రభుత్వం చెత్తపై కూడా పన్ను వేయడాన్ని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రజలు వ్యతిరేకిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో వైసీపీ ప్రభుత్వం ప్రజాక్షేత్రంలోకి వెళ్లడానికి గత కొంతకాలంగా కొనసాగిస్తున్న గడపగడపకు మన ప్రభుత్వం కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యేలకు ప్రజలనుండి వ్యతిరేకత వ్యక్తమవుతుంది. చెత్తపన్ను పైన మహిళలు అనేక సందర్భాల్లో ఎమ్మెల్యేలను నిలదీస్తున్నారు. చెత్త పన్ను చెల్లించడం భారంగా ఉందని సామాన్యులు ఎమ్మెల్యేల వద్ద వాపోతున్నారు. ఇక వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్న ఎమ్మెల్యేలకు కూడా చెత్త పన్ను, అతి పెద్ద సమస్యగా మారింది.

Kodali Nani in the door-to-door campaign faced the problem with women on garbage tax and ordered the officials not to collect the garbage tax. Kodali nani phone call to perni nani to meet Jagan on this