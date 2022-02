గౌతమ్ రెడ్డి మరణానికి ముందు - భార్యతో చివరి మాట : ఆ 27 నిమిషాల్లో ఏం జరిగింది...!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

మంత్రి గౌతమ్ రెడ్డి హఠాన్మరణం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు షాకింగ్ న్యూస్ గా మారింది. పలువురు ప్రముఖులు నివాళి అర్పించారు. గౌతమ్ కుటుంబ సభ్యుల కన్నీటిని ఆపటం ఎవరి వల్లా కావటం లేదు. సీఎం జగన్ తో సహా మంత్రులు..పార్టీ నేతలు...తెలంగాణ మంత్రులు గౌతమ్ కుటుంబాన్ని పరామర్శించారు. టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు..జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ గౌతమ్ రెడ్డికి నివాళి అర్పించారు. అయితే, అంత యాక్టివ్ గా ఉండే గౌతమ్ మరణం వెనుక కారణం ఏంటి..అసలు మరణానికి ముందు ఏం జరిగిందో చూస్తూ... ఎవరికైనా ఆవేదన కలుగుతుంది.

Gautam Reddy had his last words to his wife before his death, and within 27 minutes he suffered with cardiac pain.