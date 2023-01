Union Bank Of India: బ్యాంకులో తాకట్టుపెట్టిన బంగారం మాయం.. లబోదిబోమంటున్న ఖాతాదారులు..

బ్యాంకు తాకట్టు పెట్టిన బంగారాన్ని మాయమైంది. ఈ ఘటన ఎక్కడ జరిగిందంటే..!

Andhra Pradesh

oi-Chekkilla Srinivas

సాధారణ ప్రజలు డబ్బుల విషయంలో బ్యాంకులను ఎక్కువగా నమ్ముతారు. ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ బ్యాంకులను ఇంకా ఎక్కువగా నమ్ముతారు. ఇలా నమ్మి బంగారం తాకట్టు పెట్టి లబోదిబోమంటున్నారు ఖాతాదారులు. ఈ ఘటన పల్నాడు జిల్లా సత్తెనపల్లి మండలం రెంటపాళ్లలో జరిగింది.

రెంటపాళ్లలోని యూనియన్ బ్యాంకులో చాలా మంది బంగారంపై రుణాలు తీసుకున్నారు. అంటే బంగారాన్ని బ్యాంకు తాకట్టు పెట్టి డబ్బు తీసుకున్నారు.

Common people trust banks more when it comes to money. Government banks in particular are still trusted more. Believing in this, the clients are going to make money by pledging gold.