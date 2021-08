పెళ్లింట్లో దొంగల దోపిడీ .. బంగారం చోరీ ; ప్రొద్దుటూరు ఎమ్మెల్యే ఏం చేశారో తెలుసా ?

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

మేళతాళాలతో, వేద మంత్రాలతో, బంధుమిత్రుల సమక్షంలో, ఉన్నంతలో సంతోషంగా అమ్మాయికి పెళ్లి చేయాలని భావించిన ఓ పేద కుటుంబానికి ఊహించని షాక్ తగిలింది. పట్టపగలే దోపిడి దొంగలు ఇంట్లో బీరువాలో దాచిన బంగారాన్ని డబ్బును ఎత్తుకెళితే ఏం చేయాలో దిక్కుతోచని స్థితిలో ఆ కుటుంబం అనుభవించిన బాధ వర్ణనాతీతం. అయితే అలాంటి సమయంలో నేనున్నానని, మిమ్మల్ని ఆదుకుంటా అంటూ ఆ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే రావడం స్థానికంగా చర్చనీయాంశమైంది. ఎమ్మెల్యే మంచితనం పై అందరూ మాట్లాడుకుంటున్న పరిస్థితి ఉంది.

English summary

an Anganwadi worker Rajeshwari hard earned gold of 10 tulas for her daughter's marriage hidden in locker Her family was devastated when her hard-earned gold for marriage theft by thieves. Local MLA Rachamallu Sivaprasad Reddy visited the family and promised to give them gold and said not to stop the marriage.