వివేకా హత్య: జగన్ కుట్ర; సీఎంగా రాజీనామా చెయ్: గోరంట్ల బుచ్చయ్య చౌదరి డిమాండ్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

వైయస్ వివేకానంద రెడ్డి హత్య కేసులో సిబిఐ విచారణలో వెలుగులోకి వస్తున్న అంశాలతో తెలుగుదేశం పార్టీ వైయస్ జగన్మోహన్ రెడ్డిని టార్గెట్ చేస్తోంది. వైయస్ వివేకానంద రెడ్డి హత్య వైయస్ కుటుంబ హత్యగా టిడిపి మండిపడుతోంది. ఇప్పటికే వైయస్ వివేకానంద రెడ్డి కుమార్తె సునీత రెడ్డి, ఆమె భర్త రాజశేఖర్ రెడ్డి వైయస్ వివేకానంద రెడ్డి హత్య కేసులో వైయస్ జగన్ పాత్ర పై అనుమానాలను వ్యక్తం చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో తెలుగుదేశం పార్టీ మాటల దాడిని మరింత పెంచింది. ఈ కేసులో జగన్ ను విచారించాలని డిమాండ్ చేస్తోంది.

English summary

Gorantla Butchaiah Choudary alleged that the murder of YS Vivekanandareddy was a conspiracy by the Jagan family. He demanded that the CBI inquire Jagan and take legal action.