ఉషశ్రీ చరణ్ కు మంత్రిపదవి అందుకే.. జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డికి గోరంట్ల మాధవ్ చురకలు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

అనంతపురంలో రాజకీయాలు రసవత్తరంగా సాగుతున్నాయి. మంత్రి ఉష శ్రీ చరణ్ తాడిపత్రి మునిసిపల్ చైర్ పర్సన్ జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి మధ్య మాటల యుద్ధం కొనసాగుతోంది. ఏపీ మంత్రివర్గ పునర్వ్యవస్థీకరణలో మహిళా, శిశు సంక్షేమ శాఖ మంత్రిగా అవకాశం దక్కించుకున్న ఉష శ్రీ చరణ్ పర్యటన నేపథ్యంలో ఓ చిన్నారి మరణించినట్టు ప్రతిపక్షాలు తీవ్ర ఆరోపణలు చేశాయి. దీంతో తాడిపత్రి పర్యటనకు వచ్చిన మంత్రి ఉషశ్రీ చరణ్ జెసి ప్రభాకర్ రెడ్డి శవ రాజకీయాలు చేస్తున్నాడని మండిపడ్డారు.

English summary

Hindupuram YSRCP MP Gorantla Madhav countered JC Prabhakar Reddy. MP Gorantla Madhav said that Minister Ushasri is a well-educated and integrated woman so she was given the opportunity to be a minister.