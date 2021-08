బ్లాంక్ జీవోల నుంచి లాక్ జీవోల వైపు ఏపీ పాలన ; జీవోలను దాచేస్తారా జగన్ : ప్రతిపక్షాల ధ్వజం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మొన్నటి వరకు బ్లాంక్ జీవోల రగడ కొనసాగితే, ఇప్పుడు తాజాగా జగన్ సర్కార్ తీసుకున్న నిర్ణయంతో ప్రతిపక్షాలు నిప్పులు చెరుగుతున్నాయి. ఇకనుంచి ఆన్లైన్లో జీవోలు పెట్టకూడదని ఏపీ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. జీవోలను ఆఫ్ లైన్ లోనే పెట్టేలా చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులకు సూచన చేస్తూ ఇంటర్నల్ సర్క్యులర్ జారీ చేసింది. దీంతో ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జీవోల వ్యవహారంపై ప్రతిపక్ష పార్టీల నుండి విమర్శలు వెల్లువగా మారాయి.

English summary

The AP government has decided not to put any G.Os online anymore. An internal circular has been issued instructing the authorities to take steps to keep the G.Os offline. This has led to a flurry of criticism from opposition parties on the issue of G.Os in AP.