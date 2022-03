Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వివేకా హత్య కేసులో కీలక అంశాలు వెలుగులోకి వస్తుండడం అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీల మధ్య మాటల యుద్ధానికి కారణంగా మారింది. వివేకా హత్య కేసులో అధికార వైసీపీ ని టార్గెట్ చేస్తూ తెలుగుదేశం పార్టీ తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పిస్తోంది. జగన్మోహన్ రెడ్డికి తెలిసే హత్య జరిగిందని, హత్యచేసిన వారెవరో జగన్ కు ముందే తెలుసని టిడిపి నాయకులు జగన్ ను టార్గెట్ చేస్తున్నారు. సీబీఐ ఈ హత్య కేసులో ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డి హస్తం ఉందని పేర్కొనడంతో టిడిపి నాయకుల మాటల దాడి మరింత ఎక్కువైంది. దీనిపై వైసీపీ నేతలు ఎదురుదాడి చేస్తున్నారు.

Gudivada Amarnath has been accused CBI is collaborating with CBN in the Vivekananda Reddy murder case. Amarnath slams Pawan Kalyan, is a zero and challenged Chandrababu to contest the upcoming elections without alliances.