జగన్ కేబినెట్ ఖరారు-కొత్త మంత్రులు వీరే-రోజా సహా నలుగురు మహిళలు..!!

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో ఏప్రిల్ 11న సీఎం జగన్ తన మంత్రివర్గాన్ని పునర్ వ్యవస్ధీకరించనున్నారు. ఇందుకోసం భారీ కసరత్తే చేసిన జగన్.. తన కొత్త కేబినెట్లో ఉండబోయే మంత్రుల జాబితాను సిద్ధంచేశారు. ఇందులో పలు ఆసక్తికరమైన అంశాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా విధేయత, సీనియార్టీ, పార్టీలో ముందునుంచీ తనకు అండగా ఉన్నవారు.. ఇలా పలు అంశాల్ని ఆయన ప్రాతిపదికగా తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే ఈసారి నలుగురు మహిళా మంత్రులకు చోటు దక్కబోతున్నట్లు సమాచారం.

English summary

ap cm ys jagan has almost confirmed names of his new ministers who are going to be swearing in on april 11.