డ్రగ్స్ గుజరాత్ లో దొరికాయని ప్రధాని మోడీకి లింక్ పెడతారా? జగన్ కు డ్రగ్స్ అంటగట్టటంపై హోం మంత్రి సీరియస్!!

ఆంధ్రప్రదేశ్ హోమ్ మంత్రి మేకతోటి సుచరిత ఏపీ సీఎం వైయస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి పై డ్రగ్స్ వ్యవహారంలో ప్రతిపక్షాలు చేస్తున్న ఆరోపణలు సరైనవి కాదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. డ్రగ్స్ కింగ్ పిన్ జగన్ అంటూ బురద జల్లడం సరైన పద్ధతి కాదని మండిపడ్డారు. డ్రగ్స్ దిగుమతి అడ్రస్ విజయవాడ పేరుతో ఉన్నంత మాత్రాన సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డిని ఎలా నిందిస్తారని ప్రశ్నించిన ఆమె ఇలా ఓ సీఎం పై నిందలు వేయడం దారుణమని అభిప్రాయపడ్డారు.

Home Minister Sucharita has become serious about the opposition TDP allegations drugs affair linked to AP CM Jagan. Can Modi be linked to drugs found in Gujarat? Minister Sucharitha questioned.