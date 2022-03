జంగారెడ్డి గూడెం మరణాలు: ఉన్నత స్థాయి సమీక్ష చేసిన డిప్యూటీ సీఎం ఆళ్ళ నాని

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

పశ్చిమగోదావరి జిల్లా జంగారెడ్డిగూడెం లో గత మూడు రోజులుగా వరుస మరణాలు కలకలం రేపుతున్నాయి. పశ్చిమగోదావరి జిల్లా జంగారెడ్డిగూడెం లో సంభవించిన మరణాలు కల్తీ సారా తాగడం వల్ల సంభవించిన మరణాలు అని తెలుగుదేశం పార్టీ వైసీపీ ప్రభుత్వాన్ని టార్గెట్ చేస్తోంది. ఇక టీడీపీ వ్యాఖ్యలపై ఎదురు దాడి చేస్తూనే ఘటనకు గల కారణాలపై వైసీపీ సర్కార్ విచారణ జరుపుతుంది.

జగన్ రెడ్డి.. ఎంతమంది మహిళల మాంగల్యాలు తెంచుతావ్? జంగారెడ్డి గూడెం మరణాలపై అనిత ఆగ్రహం

English summary

The death of 16 people in the last three days in Jangareddy Gudam has become a mystery in the AP. Opposition parties have stated they died due to cheap liquor. Deputy CM Alla Nani conducted a high level review on this.