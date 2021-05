wife video: భార్య నగ్న వీడియో వైరల్ -భర్త ఆత్మహత్య -కృష్ణా జిల్లాలో ఘోరం -పోలీసులు ఏం చేశారంటే..

Andhra Pradesh

oi-Madhu Kota

కరోనా లాక్ డౌన్ సమయంలో ఇంటి పట్టునే ఉంటున్నప్పటికీ మహిళలపై హింస, వేధింపులు యధావిధిగా కొనసాగుతున్నాయి. కొవిడ్ విలయకాలంలోనూ కామాంధులు పేట్రేగిపోతున్నారు. ఆంద్రప్రదేశ్ లోని కృష్ణా జిల్లాలో తాజాగా వెలుగుచూసిన వేధింపుల సంఘటనలో ఓ నిండు ప్రాణం బలైపోయింది. కృష్ణా జిల్లా వీరవల్లి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో జరిగిన ఆ ఘటన వివరాలివి..

English summary

A tragic incident took place in Krishna district of Andhra Pradesh, husband allegedly commits sucide after a video of his wife went viral. Veeravalli Police Station officials said that the accused, who took womens video and made it viral has been arrested. victim wife deled dharna with husband dead body at at A. Sitarampuram in Bapulapadu zone of Krishna district.