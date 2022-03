భార్యతో గొడవ పడిన భర్త; ఇంటికి నిప్పంటించి.. ఆపై ఏం చేశాడంటే!!

Andhra Pradesh

భార్యాభర్తలు అంటే ఒకరి పై ఒకరికి నమ్మకం ఉండాలి. అంతే గౌరవం కూడా ఉండాలి. ఒకరికి ఒకరు ఆలంబనగా జీవనం సాగించాలి. ఒకరిని ఒకరు అర్ధం చేసుకుంటే ఆ కాపురంలో కలహాలకు తావుండదు. కానీ ఇటీవల కాలంలో చాలామంది భార్యాభర్తల మధ్య అన్యోన్యత లోపిస్తోంది. చిన్నచిన్న కారణాలకే భార్య భర్తలు గొడవలకు దిగడం, అఘాయిత్యాలకు పాల్పడడం సర్వసాధారణమైపోయింది. తాజాగా కృష్ణా జిల్లా అవనిగడ్డలో భార్యాభర్తల మధ్య గొడవ కారణంగా జరిగిన ఘటన స్థానికంగా చర్చనీయాంశమైంది.

The incident took place in Avanigadda in Krishna district when the husband, who had an altercation with his wife, set the house on fire and then committed suicide by hanging.