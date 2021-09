ఫైర్ బ్రాండ్ లైఫ్ లో ఇంత విషాదమా : సినిమా-రాజకీయాల్లోనూ కష్టాలే-రోజా కన్నీటి పర్యంతం...!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

మాటల తూటాలతో ప్రత్యర్ధుల పైన విరుచుకుపడే వైసీపీ ఫైర్ బ్రాండ్..నగరి ఎమ్మెల్యే రోజా జీవితం లో ఇంత విషాదం ఉందా అనే చర్చ మొదలైంది. ఎప్పుడూ రాజకీయాలు...జబర్దస్త్ షూటింగ్ లతో బీజీగా ఉండే రోజా సాధారణంగా నవ్వుతూనే కనిపిస్తారు. ఆగ్రహం వచ్చిన సమయంలో మాత్రం విరుచుకుపడతారు. తనకు అవమానం జరిగితే అంతే బాధ పడతారు. ఇక, జీవితంలో తాను ఎన్ని కష్టాలు పడ్డానో వివరిస్తూ రోజా కన్నీటి పర్యంతమవ్వటం వినాయక చవితి రోజున వైసీపీ శ్రేణులతో పాటుగా సాధారణ ప్రజల్లోనూ చర్చ జరుగుతోంది.

English summary

YCP MLA roja revealed sad incidents in her life as a actor and poliltican in a TV event . Roja well known as a Fire Brand, But, after roja revealed all these issues it became key discussion in political cirlces.