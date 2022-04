సీఎం జగన్ కొత్త నినాదం - విశాఖ రాజధాని చేద్దామంటే : రుణాలు రాకుండా అడ్డుగా - నో కాంప్రమైజ్..!!

Andhra Pradesh

జగన్ చేస్తున్న మంచి పనులతో ఎక్కడ పేరు వస్తుందో అనే కడుపు మంటతో దుష్టచతుష్ఠయం ప్రతీ విషయంలో అడ్డంకులు కలిగిస్తున్నారని సీఎం జగన్ చెప్పుకొచ్చారు. అనకాపల్లిలో సీఎం జగన్ మహిళలకు ఇళ్ల పట్టాలు పంపిణీ చేసారు. ప్రతిపక్షాల మీద విరుచుకుపడ్డారు. ఈ దుష్టచతుష్ఠయం ఎన్ని ఇబ్బందులు పెట్టే ప్రయత్నం చేసినా తాను మాత్రం రాజీ పడేదే లేదని స్పష్టం చేసారు. గతంలో ముఖ్యమంత్రి .. ఇప్పటి ముఖ్యమంత్రి చేస్తున్న మంచి ఏంటో మీరే ఆలోచన చేయాలని సూచించారు.

AP CM Jagan reiterated that he has a strong will to make Visakhapatnam as capital but Opposition parties are continuously playing their part blocking the funds.