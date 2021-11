మళ్లీ..సీఎం అయిన తరువాతే సభలో అడుగు పెడతా : చంద్రబాబు సంచలన నిర్ణయం : అసెంబ్లీలో ప్రకటన..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

టీడీపీ అధినేత..ప్రతిపక్ష నేత చంద్రబాబు సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. రెండున్నారేళ్లుగా ప్రభుత్వం తనను వేధిస్తోందని..తన కుటుంబ సభ్యుల పైన అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేస్తోందంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేసారు. సభలో మాట్లాడుతూ కంట తడి పెట్టారు. తనను ఏమన్నా తాను భరించానని.. ప్రజల కోసం విమర్శలు - ఆరోపణలు చేసుకుంటామని చెబుతూనే.. చేతులు జోడించి తన పైన వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలు చేస్తున్న వ్యాఖ్యాల పైన మాట్లాడారు. అంతకు ముందు సభలో వ్యవసాయం పైన చర్చ జరుగుతున్న సమయంలో హెరిటేజ్ మీదకు చర్చ మళ్లింది. ఆ సమయంలో చంద్రబాబు మాట్లాడే ప్రయత్నం చేసారు.

English summary

TDP Chief Chandrababu takes a strong decision like that of Jayalalithaa that he will only step into the assembly only after becoming CM again.