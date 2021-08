Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

గుంటూరు కాకాణి వద్ద అత్యంత దారుణంగా ప్రేమోన్మాది చేతిలో హత్యకు గురైన రమ్య కేసులో పోలీసులు కీలక విషయాలు వెల్లడించారు. 20 సంవత్సరాల బీటెక్ విద్యార్థిని రమ్యను హతమార్చిన నిందితుడు శశి కృష్ణను అరెస్టు చేశామని చెప్పిన పోలీసులు రమ్య కేసులో వివరాలతో పాటు ఇలాంటి ఘటనల విషయంలో ప్రజల స్పందన అవసరం అన్నారు. రమ్య హత్య కేసుపై ఇన్చార్జి డిఐజి రాజశేఖర్ బాబు, ఎస్పీ నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ద్వారా రమ్యకు, శశి కృష్ణతో పరిచయం ఉందని, గత ఆరు నెలలుగా వారిద్దరూ మాట్లాడుకుంటున్నారని వెల్లడించిన పోలీసులు సోషల్ మీడియా ద్వారా ఏర్పడిన పరిచయమే రమ్య చావుకు కారణమైందని వెల్లడించారు.

English summary

Police have revealed key facts in Ramya murder case, Guntur. Police said they have arrested Shashi Krishna, the accused in the murder of Ramya, a 20-year-old B.Tech student. Rajasekhar Babu, DIG in-charge spoken on Ramya's murder case, told that Ramya and Shashi Krishna are talking through Instagram for the past six months and the social media friendship causes the young woman assassination.