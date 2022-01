తణుకు వైసీపీలో వర్గపోరు; వెన్నుపోటు పొడుస్తున్నారని సొంతపార్టీ నేతలపై వైసీపీ ఎమ్మెల్యే కారుమూరి హాట్ కామెంట్స

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా తణుకులో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో వర్గ విభేదాలు, పార్టీ నేతల మధ్య అంతర్గత కలహాలు బయటపడ్డాయి. వైసీపీ నేతల మధ్య ఆధిపత్య పోరులో నేతలు ఒకరిపై ఒకరు తీవ్ర విమర్శలు చేసుకుంటున్నారు. తణుకులో వైయస్సార్ పెన్షన్ కానుక సాక్షిగా బయటపడ్డ విభేదాలతో సొంత పార్టీ నేతల పైన ఆరోపణలు ప్రత్యారోపణలు కొనసాగుతున్నాయి. తణుకు వైసీపీ ఎమ్మెల్యే కారుమూరి నాగేశ్వరరావు పార్టీలో జరుగుతున్న పరిణామాలపై తీవ్ర ఆగ్రహంతో ఉన్నారు. తనపై కొంతమంది దుష్టశక్తులు కుట్రలు పన్నుతున్నారని, గత ఎన్నికల నుండే తనకు వ్యతిరేకంగా పని చేస్తున్నారని తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు కారుమూరి నాగేశ్వరరావు.

మరో మూడుసార్లు సీఎం జగనే.. తమ్మినేని; సింహాన్ని ఎన్ని జంతువులు ఏకమైనా ఏం చెయ్యలేవన్న ధర్మాన

English summary

Tanuku MLA Allegations against own party leaders in YSR pension Kanuka program in Tanuku. Tanuku MLA Karumuri Nageswara Rao is furious over some evil forces were conspiring against him and working against him since the last election.