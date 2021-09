కేంద్రంతో పవన్ ఇక అమీతుమీ ? బీజేపీకి టాటాకు ముహుర్తం ! నాదెండ్ల ప్రకటనతో చర్చ

Andhra Pradesh

ఏపీలో రెండేళ్ల క్రితం బీజేపీతో పొత్తు పెట్టుకున్న జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ త్వరలో ఆ పార్టీకి బ్రేక్ అప్ చెప్పేయబోతున్నారా ? ఇప్పటికే బీజేపీ పోరాటాలకు దూరంగా ఉంటున్న జనసేనాని.. త్వరలో కాషాయ పార్టీ తీసుకున్న ఓ కీలక నిర్ణయానికి వ్యతిరేకంగా పోరాటం ప్రారంభించబోతున్నారు. అంటే కాషాయంపై పోరుకు రంగం సిద్ధం చేసుకుంటున్నారన్న మాట. దీంతో బీజేపీతో బ్రేకప్ కు ఇదే ముహుర్తం కాబోతుందన్న ప్రచారం మొదలైంది. దీనంతటికీ కారణం పార్టీ కీలక నేత నాదెండ్ల మనోహర్ చేసిన ఓ ప్రకటనే.

janasena chief pawan kalyan seems to be fixed muhurtam for break up with bjp as debate is going over nadendla manohar comments on party's fight against vizag steel plant privatisation.