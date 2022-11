Andhra Pradesh

తిరుపతి: భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ.. ఇస్రో ఇవ్వాళ మరో రాకెట్‌ను అంతరిక్షంలోకి పంపించబోతోంది. ఉపగ్రహాలను ప్రయోగించడానికి ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది. పోలార్ శాటిలైట్ లాంచింగ్ వెహికల్ (పీఎస్‌ఎల్వీ)-సీ54ను తిరుపతి జిల్లాలోని శ్రీహరికోటలో గల సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ నుంచి నింగిలోకి ప్రయోగించడానికి సర్వ సన్నద్ధమైంది. ఈ ఉదయం 11.56 నిమిషాలకు పీఎస్ఎల్వీ నింగిలోకి దూసుకెళ్లనుంది.

ISRO is all set to launch of Oceansat and eight other satellites on a PSLV-C54 rocket from the spaceport of Sriharikota today.