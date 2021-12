ఏపీలో మద్యం ధరల తగ్గింపు వెనుక- తెలంగాణ కంటే చౌక : జగన్ హామీ పైన ఎఫెక్ట్ పడుతోందా.!!

Andhra Pradesh

ఏపీ ప్రభుత్వం మద్యం ధరల తగ్గింపుకు కారణమేంటి. ఆకస్మికంగా ఈ నిర్ణయం ఎందుకు తీసుకున్నారు. షాక్ కొట్టే ధరలతో మద్యం దూరం చేస్తున్నామి చెబుతూ వచ్చిన ప్రభుత్వం ఇప్పుడు ధరలు తగ్గింపు నిర్ణయం ఎందుకు తీసుకుంది. ఈ చర్చ ఇప్పుడు ఏపీలో పొలిటికల్ సర్కిల్స్ తో పాటుగా సాధారణ ప్రజల్లోనూ మొదలైంది. ముఖ్యమంత్రి జగన్ అధికారంలోకి వచ్చే ముందు దశల వారీగా మద్యాపాన నిషేధం పైనా హామీ ఇచ్చారు. బెల్టు షాపులను నియంత్రించారు. అయితే, ఇప్పుడు సడన్ గా రాష్ట్రంలో మద్యం ధరల్ని ప్రభుత్వం 15- 20శాతం తగ్గించింది.

AP Govt decision to reduction in alcohol prices has begun to be debated as to why this is so.