నన్ను ఎగతాళి చేశారు: 27 ఏళ్లు పూర్తయిన వేళ.. చంద్రబాబు ఎమోషనల్..!!

Andhra Pradesh

oi-Chandrasekhar Rao

అమరావతి: తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు తన పాత రోజులను గుర్తు తెచ్చుకున్నారు. ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో తన హయాంలో అమలు చేసిన సంక్షేమ పథకాలు, తీసుకున్న నిర్ణయాల గురించి ఏకరువు పెట్టారు. ఈ మేరకు కొద్దిసేపటి కిందటే ఆయన వరుస పోస్టులను తన అధికారిక ట్విట్టర్ అకౌంట్‌లో పోస్ట్ చేశారు. తన అంతరంగాన్ని ఆవిష్కరించారు. మొదటిసారిగా ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసినప్పటి ఫొటోను తన ట్వీట్లకు జత చేశారు.

English summary

Former CM and TDP Chief Chandrababu Naidu took his twitter and shared his old photo of oath taking as CM of AP.