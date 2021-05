కృష్ణపట్నం ఆనందయ్య కరోనా మందు-తేల్చేసిన ఆయుష్ కమిషనర్-అది ఆయుర్వేదం కాదు,నాటు మందు...

Andhra Pradesh

oi-Srinivas Mittapalli

నెల్లూరు జిల్లా కృష్ణపట్నంలో కరోనా విరుగుడు పేరుతో ఆనందయ్య ఇస్తున్న మందును నాటు మందుగా గుర్తించినట్లు ఆయుష్ కమిషనర్ రాములు వెల్లడించారు. అది ఆయుర్వేద మందు కాదని,దానికి సంబంధించిన ప్రోటోకాల్స్ ఏవీ ఇందులో పాటించట్లేదని తెలిపారు. అయితే ఈ మందులో ఎటువంటి హానికర పదార్థాలు లేవని... కాబట్టి ఇది హానికరం కాదని స్పష్టం చేశారు. కంటిలో వేసే డ్రాప్స్‌లోనూ సాధారణ పదార్థాలే ఉపయోగిస్తున్నారని వెల్లడించారు. శనివారం(మే 22) ఆయుష్ ప్రతినిధుల బృందం ఆనందయ్య మందు తయారీని ప్రత్యక్షంగా పరిశీలించింది.

English summary

In Nellore district Krishnapatnam, AYUSH Commissioner Ramulu revealed that the drug given by Anandayya in the name of Corona antidote has been identified as a traditional medicine. He said that it is not an ayurvedic medicine and no protocols were followed in it. However, it has been clarified that there are no harmful ingredients in this drug ... so it is not harmful.