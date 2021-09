జగన్ ఆస్తుల కేసు ఛార్జిషీట్లు- ఈడీ ముందా ? సీబీఐ ముుందా ? సుప్రీం నిర్ణయంపై ఉత్కంఠ

Andhra Pradesh

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంచలనం రేపుతున్న సీఎం వైఎస్ జగన్ అక్రమాస్తుల కేసులో ఈడీ దాఖలు చేసిన ఛార్జిషీట్లపై ముందుగా విచారణ చేపట్టాలా లేక సీబీఐ దాఖలు చేసిన ఛార్జిషీట్లపైనా అనే అంశం త్వరలో తేలిపోనుంది. ఇప్పటికే ఈ వ్యవహారంలో ముందుగా ఈడీ ఛార్జిషీట్లపై విచారణ ప్రారంభించేందుకు సీబీఐ కోర్టు నిర్ణయం తీసుకుంది. దీన్ని సవాల్ చేస్తూ తెలంగాణ హైకోర్టును ఆశ్రయించిన నిందితులకు చుక్కెదురైంది. దీంతో ఇప్పుడు వీరంతా సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించేందుకు సిద్దమవుతున్నారు. దీంతో త్వరలో జగన్ ఆస్తుల కేసులో ఛార్జిషీట్లపై సుప్రీంకోర్టు నిర్ణయం వెలువడనుంది.

the supreme court to take a decision on petitions filed by ys jagan's assets case accused against cbi court's verdict to take up trial on ed chargesheets first.