జగన్ జన్మదినం సాక్షిగా... కాసు వర్సెస్ జంగా ఆధిపత్య పోరు; దాచేపల్లిలో ఫ్లెక్సీల రగడ!!

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఏపీ సీఎం వైయస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి పుట్టినరోజు వేడుకలు ఆ పార్టీ నేతలు ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆయనకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్న నేతలు రాష్ట్రంలో అనేక ప్రాంతాలలో రక్తదాన శిబిరాలను ఏర్పాటు చేశారు. అంతేకాదు పర్యావరణ పరిరక్షణకు ప్రాధాన్యతనిచ్చే విధంగా పెద్ద ఎత్తున మొక్కలు నాటే కార్యక్రమాలను చేపట్టారు. వాడవాడలా జగన్ పుట్టినరోజు వేడుకలు నిర్వహిస్తున్న వైసీపీ నేతలు ఎటు చూసినా ఫ్లెక్సీలు, బ్యానర్లతో హడావుడి చేస్తున్నారు.

English summary

A flexi dispute took place between YCP leaders in Dachepalli. There was a clash between the YCP MLC and the MLA community to the extent over jagan birthday felxi. Kasu Mahesh Reddy vs Janga Krishna Murthy has become a hot topic locally.